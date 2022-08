Rick and Morty 6: ecco il primo trailer!

Ci siamo, il debutto di Rick and Morty 6 si avvicina e così Adult Swim ha pubblicato il primo trailer ufficiale dei nuovi episodi. La nuova stagione sarà composta da 11 episodi che andranno in onda a partire dal 4 settembre negli Stati Uniti (in Italia vengono trasmessi da Netflix, solitamente non in contemporanea, ergo dovremo attendere qualche settimana).

“Rick stiamo per morire?!” “No, stiamo per svanire da questa realtà”: come sempre, il trailer di Rick and Morty propone spezzoni sparsi dagli episodi in una vera e propria compilation di situazioni surreali, azione e umorismo.

Potete vedero qui sopra!

LEGGI – Tutti i titoli degli episodi della stagione 6

Questa invece la prima sinossi ufficiale per la stagione 6:

È la sesta stagione e Rick e Morty sono tornati! Riprendi da dove li abbiamo lasciati, usurati e pieni di sfortuna. Riusciranno a riprendersi per altre avventure? O verranno travolti da un oceano di piscio! Chi lo sa?! Piscio! Famiglia! Intrighi! Un branco di dinosauri! Ancora piscio! Un’altra stagione da non perdere del tuo programma preferito.

Vi ricordiamo che oltre alle nuove stagioni di Rick and Morty, è in produzione anche una serie anime, diretta dal regista Takashi Sano. Nel frattempo potete guardare la serie Vindicators 2 su YouTube.

Vi piace il trailer della stagione 6 di Rick and Morty? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Potete rimanere aggiornati sul mondo della serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda