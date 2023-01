Rick and Michonne, uno dei nuovi spinoff di The Walking Dead, arriverà nel 2024 sugli schermi di AMC e la protagonista Danai Gurira ha anticipato qualche dettaglio dell’atteso progetto che dovrebbe risolvere dei misteri ancora in sospeso.

L’attrice, mentre era ospite del talk show di Stephen Colbert, ha infatti spiegato:

Questi due personaggi sono stati separati, come sappiamo o in parte, ma sono stati divisi. Quindi li stiamo riunendo, ma non sappiamo come.

Danai ha aggiunto:

Abbiamo perso Rick Grimes, non sappiamo dove sia stato, cosa gli sia accaduto. Michonne non ha mai dubitato che potrebbe ancora essere vivo, quindi vedremo.

L’interprete di Michonne ha quindi anticipato:

Si capiranno molti pezzi del puzzle.

Nell’episodio finale di The Walking Dead era stato confermato che Rick è nelle mani del CRM e viene costretto a lavorare per l’organizzazione militare apparsa anche in Fear the Walking Dead e e World Beyond.

Che ne pensate? Quali misteri vorreste che venissero risolti nella serie di The Walking Dead dedicata a Rick e Michonne?

Potete trovare tutte le informnazioni e le curiosità su The Walking Dead nella nostra scheda.

Fonte: ComicBook