Netflix ha condiviso ildelladella serie, in arrivo in streaming dal 20 aprile.Nel video, che potete vedere qui sopra, la protagonista sale a bordo di un treno e inizia a spostarsi in varie dimensioni temporali, mentre la situazione sembra sempre più complicata, folle e psichedelica. Nel trailer appaiono anche i nuovi personaggi che saranno coinvolti nella storia.

La serie creata da Natasha Lyonne, Amy Poehler e Leslye Headland continuerà la storia di Nadia e sarà ambientata quattro anni dopo il momento in cui la protagonista e Alan (Charlie Barnett) sembravano essere usciti dal loop temporale che riprendeva ogni volta che morivano.

Nel cast dei nuovi episodi ci saranno anche nuovi arrivi come Annie Murphy, star di Schitt’s Creek, che avrà la parte di un’inaspettata alleata di Nadia e sarà un elemento essenziale, al centro della stagione, aiutandola ad affrontare la natura della mortalità. Lo show sarà ancora una volta molto enigmatico e conterrà molti easter egg e misteri. Nel cast di questa seconda stagione oltre la Lyonne, anche Sharlto Copley e Ephraim Sykes.

