La divisione giapponese di Disney+ ha pubblicato il trailer finale di Sand Land, anime basato su uno dei manga più sconosciuti di Akira Toriyama.

Il manga di Sand Land ha ricevuto un adattamento cinematografico lo scorso anno che ha avuto un discreto successo (ancora inedito da noi purtroppo). Dato il successo del film e l’imminente uscita del videogioco, mancava solamente la serie tv. Studio Sunrise si è occupata dei 13 episodi che usciranno domani 20 marzo in Giappone.

I primi 7 episodi usciranno il 20 marzo, per poi proseguire in uscita settimanale. Con molta probabilità da noi arriverà una volta concluso.

SAND LAND è ambientato in un mondo in cui umani e demoni coesistono e dove l’acqua è molto costosa e viene accumulata da un re avido. L’onesto sceriffo Rao chiede aiuto al Re Demone per trovare un lago perduto, e il re accetta di mandare suo figlio Belzebù e il suo assistente Ladro ad accompagnare Rao.

