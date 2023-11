La serie tv di Scott Pilgrim è disponibile da ieri su Netflix, e per l’occasione è stato pubblicato un trailer per presentare le voci giapponesi.

Oltre al trailer, che potete vedere qui sopra, è stato pubblicato anche un poster per la serie tv di Scott Pilgrim, e potete vederlo qui sotto:

Infine da ieri su Spotify è disponibile la colonna sonora, composta da Anamaguchi, e raggiungibile a questo link.

Il cast vede coinvolti come doppiatori tutti i protagonisti del film: Michael Cera, Mary Elizabeth Winstead, Brie Larson, Jason Schwartzman, Kieran Culkin, Chris Evans, Anna Kendrick, Aubrey Plaza, Allison Pill, e Brandon Routh.

Lo show sarà prodotto da UCP e Science SARU si occuperà dell’animazione. Brian O’Malley sarà sceneggiatore, produttore esecutivo e co-showrunner in collaborazione con BenDavid Grabinski.

La regia del progetto, invece, è affidata ad Abel Gongora. Anamanaguchi infine curerà la colonna sonora con nuovi brani originali.

Tra le pagine del fumetto si racconta la storia di Scott: un bassista fannullone che vive a Toronto. Il giovane si innamora di una ragazza chiamata Ramona Flowers ma, per frequentarla, deve prima sconfiggere i sette malvagi ex della ragazza. La graphic novel è composta da sei volumi pubblicati fino al 2010, anno in cui è arrivato nelle sale anche il film con star Michael Cera.

Cosa ne pensate? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Trovate tutte le informazioni sulla serie tv nella nostra scheda.

Vi ricordiamo infine che trovate BadTaste anche su TikTok.

Fonte: YouTube, Twitter, Spotify

I film e le serie imperdibili