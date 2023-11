Scott Pilgrim: la serie la recensione della stagione 1, disponibile su Netflix da oggi 17 novembre.

I sei volumi di Scott Pilgrim sono tra le graphic novel più amate dei primi anni duemila. Già protagoniste di un videogioco e di un film, le dis avventure amorose di Scott e Ramona fanno parte dell’immaginario pop di due generazioni. Una storia che ha conquistato una grande fetta di appassionati, tra amore, humor e battaglie ricche di mosse speciali al limite dell’incredibile.

Quando Bryan Lee O’Malley, autore di Scott Pilgrim, svelò i piani per una serie animata basata sulla sua opera più famosa, la fan base del giovane adulto di Toronto iniziò a scalpitare. Quando pochi giorni dopo Edgar Wright, regista dell’adattamento cinematografico, confermò il ritorno dell’intero cast per doppiare la serie, la fanbase entrò in fibrillazione. Quando infine, ad agosto, Scott Pilgri...