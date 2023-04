Come promesso, è arrivato online il nuovo trailer di Secret Invasion, la serie dei Marvel Studios in arrivo su Disney+ il 21 giugno.

Nel trailer scopriamo finalmente qualcosa di più sulla serie ispirata alla celebre run a fumetti uscita nel 2008, nella quale gli alieni mutaforma Skrull invadono la terra infiltrandosi tra le più alte cariche e nelle posizioni più in vista. Introdotti nel franchise cinematografico in Captain Marvel, nel 2019, li abbiamo visti anche nelle scene post-credit di Spider-Man: Far From Home e WandaVision.

Il trailer inoltre, come potete vedere qui sopra, cambia completamente il tono delle produzioni Marvel Studios, avvicinandosi molto a quanto fatto con Captain America: The Winter Soldier.

GUARDA – Il primo trailer uscito a settembre 2022

Assieme a Samuel L. Jackson, che riprenderà la parte di Nick Fury, nella serie vedremo Cobie Smulders come Maria Hill, Emilia Clarke come G’iah, Olivia Colman come Sonya Falsworth, Don Cheadle come James Rhodes e Martin Freeman come Everett K. Ross.

Potete rimanere aggiornati su tutte le novità relative a Secret Invasion grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

