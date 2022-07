She-Hulk: Attorney at Law, nel full trailer anche un iconico supereroe!

In occasione del panel del San Diego Comic-Con, i Marvel Studios hanno lanciato il full trailer di She-Hulk: Attorney at Law, la prossima serie in arrivo il 17 agosto su Disney Plus.

Il trailer include numerose chicche, tra cui nientemeno che un iconico supereroe di cui è stato appena annunciato il ritorno sullo schermo con una nuova serie tv (ma anche Wong).

Potete vedere il trailer qui sopra, mentre qui sotto trovate il nuovo poster!

