Apple TV+ ha pubblicato il trailer completo di Shrinking, la nuova serie tv con Jason Segel e Harrison Ford.

La serie è stata creata da Segel (How i Met Your Mother), Brett Goldstein (Ted Lasso) e Bill Lawrence (Ted Lasso, Scrubs). Nello show vediamo Jimmy, uno psicanalista alle prese con il dolore dopo la morte della moglie, prendere parte ad alcune attività dolorose e sconsigliabili. Alla fine, qualcosa in lui scatta e inizia a dire ai clienti esattamente cosa sta pensando. Questo nuovo approccio avant-garde sembra sbloccare però qualcosa di eccezionale.

La nuova comedy debutterà in streaming il 27 gennaio e mostrerà la star di Indiana Jones nel ruolo di uno psicologo che da poco ha scoperto di soffrire del morbo di Parkinson, situazione che lo ha costretto a uscire dalle sue abitudini e provare a riallacciare i rapporti con la famiglia e gli amici.

Nel cast dei dieci episodi ci sono anche Christa Miller, Jessica Williams, Michael Urie, Luke Tennie, e Lukita Maxwell.

Fonte: TV Line