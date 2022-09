Il giro di boa sta per compiersi: andrà in onda venerdì 23 settembre il quinto episodio (di otto) de Il Signore degli Anelli: gli Anelli del Potere. Ad oggi ancora non sappiamo il titolo né la sinossi, se non che è stato diretto da Wayne Che Yip, già regista del terzo e del quarto episodio, e regista anche dell’ottavo e ultimo, che andrà in onda il 14 ottobre.

Nel promo del quinto episodio vediamo che alcuni nodi iniziano a venire al pettine: il giuramento di Elrond verrà messo alla prova, e gli Orchi guidati da Adar si prepareranno ad attaccare gli uomini delle Terre del Sud. Intanto, torniamo a seguire le vicende dei Pelopiedi, che a quanto pare verranno attaccati. Lo Straniero riuscirà a dare una mano?

Potete vedere il promo qui sopra!

