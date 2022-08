Gli Anelli del Potere: l’incontro con il cast al Comic-Con interamente sottotitolato!

Sono passate ormai due settimane dall’epico panel de Il Signore degli Anelli: gli Anelli del Potere al San Diego Comic-Con, durante il quale è stato mostrato il nuovo trailer esteso e cinque scene della serie. In quell’occasione abbiamo avuto l’opportunità di incontrare tutti i protagonisti principali, come vi abbiamo raccontato qui, ma il cast ha anche partecipato a tre Q&A trasmessi in streaming sui social della serie. Noi vi abbiamo riportato i passaggi principali di quelle dirette, ma ora la divisione locale di Prime Video ha diffuso i video in versione sottotitolata. Potete vederli qui sopra e qui sotto!

ALTRO SULLA SERIE

Il Signore degli Anelli: gli Anelli del Potere andrà in onda su Prime Video a partire dal 2 settembre. Trovate tutte le notizie sulla serie nella nostra scheda.