Come preannunciato, è arrivato il nuovo teaser trailer di Il Signore degli Anelli: gli Anelli del Potere, ricco di immagini inedite della serie che avrà inizio il 2 settembre su Prime Video.

Potete vederlo qui sopra in italiano o qui sotto in inglese.

Ecco la trascrizione dei dialoghi, a breve vi proporremo la nostra analisi:

“È tutto concluso!” continua Elrond. “Ma tu non hai visto quello che ho visto io” replica lei. “Ho visto la mia parte,” replica lui. “Tu non hai visto quello che ho visto io” insiste Galadriel.

“C’è stato un tempo in cui il mondo era talmente giovane che non esisteva ancora il levar del sole. Ma perfino allora c’era la luce” spiega Galadriel all’inizio del video. “Gli elfi hanno le foreste da proteggere, i nani le loro miniere, gli uomini i loro campi di grano…” racconta la Pelopiede Marigold Brandyfoot. “Ma noi pelopiedi abbiamo l’un l’altro. Siamo al sicuro!”

Il nuovo teaser trailer della durata di due minuti e 30 secondi va ancora più a fondo in questo adattamento in serie, offrendo ai fan un primo sguardo su alcuni dei leggendari personaggi di Tolkien del regno insulare di Númenor. I personaggi svelati sono Isildur (Maxim Baldry), Elendil (Lloyd Owen), Pharazôn (Trystan Gravelle) e Queen Regent Míriel (Cynthia Addai-Robinson). Si aggiungono a questi Kemen (Leon Wadham) ed Eärien (Ema Horvath), gli altri númenóreani annunciati recentemente.

Il teaser trailer mostra inoltre alcuni dei regni che gli spettatori avranno modo di scoprire nel corso degli otto episodi, tra cui i Regni Elfici di Lindon ed Eregion, il Regno dei Nani di Khazad-dûm, le Southlands, i Northernmost Wastes, i Sundering Seas e il regno di Númenor.

Nel teaser compaiono inoltre altri importanti componenti del cast: Galadriel (Morfydd Clark), Elrond (Robert Aramayo), High King Gil-galad (Benjamin Walker), gli Harfoot Marigold Brandyfoot (Sara Zwangobani), Elanor ‘Nori’ Brandyfoot (Markella Kavenagh), Poppy Proudfellow (Megan Richards) e Sadoc Burrows (Sir Lenny Henry), The Stranger (Daniel Weyman), i nani King Durin III (Peter Mullan) e Prince Durin IV (Owain Arthur), Halbrand (Charlie Vickers) e Arondir (Ismael Cruz Córdova).

La serie drama in più stagioni sarà disponibile in esclusiva su Prime Video in varie lingue in più di 240 Paesi e territori nel mondo da venerdì 2 settembre, con nuovi episodi disponibili ogni settimana.