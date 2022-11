Il prossimo 2 dicembre la seconda stagione di Slow Horses, la serie TV con Gary Oldman e Kristin Scott Thomas, esordirà in streaming su Apple TV+ con il primo episodio dei sei previsti (gli altri, come da prassi con la piattaforma, verranno diffusi a cadenza settimanale).

Apple ci ha invitato, nei giorni scorsi, al junket virtuale di Slow Horses 2, occasione durante la quale il nostro Andrea Bedeschi ha avuto modo d’intervistare il premio Oscar Gary Oldman (Jackson Lamb), la candidata al premio Oscar Kristin Scott Thomas (Diana Taverner,) Jack Lowden (River Cartwright) e Saskia Reeves (Catherine Standish).

Nel corso delle videointerviste sono stati toccati svariati argomenti. Con Gary Oldman si è parlato di come trovare il giusto equilibrio nella creazione di un personaggio decisamente sopra le righe come Jackson Lamb, il capo di “ronzini” che finiscono a svolgere la professione di spie nella reietta Slough House, un personaggio che ha un debole per i calzini bucati e la flatulenza. La star ci ha spiegato anche come l’esperienza avuta con la saga di Harry Potter lo abbia aiutato in tal senso.

Ma si è anche discusso dei misteri della campagna inglese, una location che, tipicamente, non viene associata alle spy story, e di come, nel corso del tempo, possa essere cambiato il rapporto che un’attrice leggendaria come Kristin Scott Thomas ha con i progetti televisivi.

Slow Horse è un dramma di spionaggio dallo humor cupo e segue una squadra di agenti dell’intelligence britannica che prestano servizio in un dipartimento della discarica dell’MI5, noto in modo non affettuoso come Slough House. Gary Oldman interpreta Jackson Lamb, il brillante ma irascibile leader delle spie che finiscono a Slough House a causa di errori che hanno messo fine alla loro carriera, poiché spesso si ritrovano a vagare tra il fumo e gli specchi del mondo dello spionaggio. Accanto a lui, un cast pluripremiato che include la candidata all’Oscar Kristin Scott Thomas, il vincitore del BAFTA Scotland Award Jack Lowden, Saskia Reeves, Rosalind Eleazar, Dustin Demri-Burns, Christopher Chung, Freddie Fox, Chris Reilly, Samuel West, Aimee-Ffion Edwards, Kadiff Kirwan e il candidato all’Oscar Jonathan Pryce.

La serie è prodotta per Apple TV+ da See-Saw Films e adattata per la televisione da Will Smith (Veep – Vicepresidente incompetente). Jamie Laurenson, Hakan Kousetta, Iain Canning, Emile Sherman, Douglas Urbanski, Gail Mutrux, Will Smith e Graham Yost sono i produttori esecutivi della serie. La regia della seconda stagione è affidata a Jeremy Lovering.

