Apple TV+ ha condiviso online ildella nuova serie, ambientata nel mondo dello spionaggio e con protagonista il premio Oscar. Il progetto debutterà in tutto il mondo il 1 aprile e sarà composto da sei episodi.

La serie è un adattamento dal primo romanzo di Mick Herron, vincitore del CWA Gold Dagger Award, e debutterà con i primi due episodi seguiti da nuove puntate settimanali ogni venerdì.

Nel video vengono introdotti i protagonisti che si ritrovano alle prese con il punto più basso della loro carriera, venendo relegati alla Slough House e affrontando noia e casi poco prestigiosi.

Slow Horses è un dramma di spionaggio dallo humor cupo, segue una squadra di agenti dell’intelligence britannica che prestano servizio in un dipartimento della discarica dell’MI5, noto in modo non affettuoso come Slough House. Gary Oldman interpreta Jackson Lamb, il brillante ma irascibile leader delle spie che finiscono a Slough House a causa di errori che hanno messo fine alla loro carriera, poiché spesso si ritrovano a vagare tra il fumo e gli specchi del mondo dello spionaggio.

Il cast comprende anche la candidata all’Oscar Kristin Scott Thomas, il vincitore del BAFTA Scotland Award Jack Lowden, Olivia Cooke, Saskia Reeves, Dustin Demri-Burns, Rosalind Eleazar, Christopher Chung, Paul Higgins, Freddie Fox, Chris Reilly, Steve Waddington, Paul Hilton, Antonio Aakeel, Samuel West e i camei come special guest del candidato all’Oscar Jonathan Pryce e di Sophie Okonedo.

La serie è prodotta per Apple da See-Saw Films e adattata per la televisione da Will Smith (Veep – Vicepresidente incompetente). Graham Yost è il produttore esecutivo insieme allo stesso Will Smith, a Jamie Laurenson, Hakan Kousetta, Iain Canning, Emile Sherman, Gail Mutrux, Douglas Urbanski e James Hawes che è anche alla regia di tutti e sei gli episodi.

Fonte: Comunicato Stampa Apple