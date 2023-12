Tra vari ritardi, la quinta e ultima stagione di Star Trek: Discovery sta arrivando. L’uscita è infatti prevista per aprile 2024 – su Netflix in Italia – e nell’attesa oggi durante il CCXP di San Paolo la protagonista Sonequa Martin-Green e la showrunner Michelle Paradise hanno presentato una prima clip dei nuovi episodi.

Nella scena vediamo Captain Burnham (Martin-Green) e Book (David Ajala) incontrare delle pericolose creature in grado di rendersi invisibili.

Nella quinta e ultima stagione Burnham e l’equipaggio della U.S.S. Discovery scoprono un mistero che li manderà in un’avventura epica attraverso la galassia per cercare un antico potere, la cui stessa esistenza è stata nascosta per secoli. Ma ci sono altri a caccia nello stesso momento… nemici pericolosi che sono disperati di ottenere il premio per loro stessi, e che non si fermeranno davanti a nulla.

Nel cast troviamo anche Anthony Rapp, Wilson Cruz, Doug Jones, Mary Wiseman, David Ajala e Blu del Barrio.

Trovate tutte le notizie su Star Trek: Discovery nella nostra scheda.

I film e le serie imperdibili