In occasione dello Star Wars Day, che si celebra oggi 4 maggio, Lucas Film ha pubblicato un video speciale dedicato alla Galassia Lontana Lontana.

Il video, che potete vedere qui sopra, è un montaggio di tutte le serie tv e film di Star Wars, tutti disponibili nel catalogo di Disney+.

Sono disponibili in streaming originali Disney+ come Andor, Obi-Wan Kenobi e il fenomeno globale The Mandalorian. E come se non bastasse, sono in arrivo nuove serie come Ahsoka e The Acolyte. Non mancano i beniamini dell’animazione, come The Bad Batch, Star Wars: Rebels e The Clone Wars, oltre a Zen – Grogu and Dust Bunnies, il cortometraggio dello Studio Ghibli.



Tra le novità di quest’anno per il 4 maggio ci sono Star Wars: Young Jedi Adventures, una serie animata per ragazzi che segue i giovani Jedi mentre studiano le vie della Forza, e la seconda serie di Star Wars: Visions, nove nuovi cortometraggi di nove studi di tutto il mondo, tra cui Aardman e Triggerfish.



Quest’anno ricorrono anche i 40 anni dall’uscita nelle sale di Star Wars: Il ritorno dello Jedi. Con l’iconico Jabba the Hutt, le speeder bike, l’Imperatore e gli ewok, l’ultimo capitolo della trilogia originale continua ad appassionare una nuova generazione di fan. E non dimenticare che, anche se non puoi essere insieme ad amici e parenti, puoi guardare il film “attraverso la galassia” grazie a GroupWatch e Apple SharePlay.

Cosa ne pensate di questo video celebrativo per lo Star Wars Day? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Fonte: YouTube

I film e le serie imperdibili