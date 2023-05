Felice Star Wars Day a tutti! Il lieto giorno per tutti i fan della saga della Galassia lontana lontana è arrivato, e con lui anche molte novità dal mondo del merchandise e non solo.

Per tutti gli amanti di gadget e memorabilia legati al franchise sono disponibili diverse novità tra action figure, Funko, zaini, abbigliamento e molto altro. Trovate tutte le informazioni al riguardo qua sotto:

MAY THE 4TH BE WITH YOU!

LE NUOVE COLLEZIONI PER CELEBRARE

LO STAR WARS DAY 2023

Milano, 28 aprile 2023 – Dopo il successo della Star Wars Celebration Europe 2023, evento che ha riunito dal 7 al 10 aprile gli appassionati della saga spaziale presso l’ExCel di Londra, continuano le celebrazioni dedicate all’universo Lucasfilm. Il 4 maggio si avvicina e come ogni anno i fan si preparano a festeggiare lo Star Wars Day!

Disney e i suoi partner licenziatari invitano i fan di tutto il mondo a prendere parte ai festeggiamenti con tante idee innovative, pensate per arricchire le loro collezioni a tema Star Wars. Il 2023, inoltre, segna anche il 40° anniversario del terzo capitolo della trilogia originale, Star Wars: Il Ritorno dello Jedi, con tanti prodotti dedicati a uno dei film più amati di sempre.

Le collezioni includono le nuove Action Figure di Hasbro, gli imperdibili personaggi Pop! di Funko, i coloratissimi zaini Loungefly, la spada laser e i busti in scala shopDisney e tanti altri prodotti per grandi e piccoli.

