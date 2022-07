Stranger Things 4: Joseph Quinn commenta l’evoluzione di Eddie in un nuovo video

Joseph Quinn ha commentato in un video il percorso compiuto da Eddie nel corso della stagione 4 di Stranger Things.

L’attore ha spiegato che all’inizio degli episodi il giovane è un po’ insopportabile, comanda gli altri membri dell’Hellfire Club e spaccia droga. Assistere alla morte di Chrissy, tuttavia, lo obbliga a cambiare e a fuggire perché viene accusato di qualcosa che non ha fatto.

Quinn ha però sottolineato che dopo il breve tempo trascorso nel Sottosopra Eddie si rende conto che può aggiungere qualcosa di suo al gruppo e lotta costantemente con i sensi di colpa per non essere riuscito a salvare Chrissy, chiedendosi se potrà dimostrare il suo lato eroico in un altro momento.

Quinn ha sottolineato:

Alla fine affronta le sue paure e dimostra di essere un giovane piuttosto eroico.

L’attore ha raccontato:

Quando ho accettato il ruolo di Eddie in Stranger Things non sapevo che sarebbe morto. La prima volta che ho letto la scena della sua morte mi ricordo di aver pensato che era stata scritta in modo meraviglioso. E avevo accanto un attore fantastico con cui girarla. Ricordo che mi sono sentito piuttosto fortunato. Si tratta di un racconto sulla redenzione ed è piuttosto autentica.

Quinn ha infine ammesso che la cosa più surreale della sua esperienza è stato il video remix della morte di Chrissy, oltre ad aver apprezzato le fanart e di essere rimasto entusiasta per aver ricevuto un messaggio di complimenti da parte di Winona Ryder.

