Stranger Things 4: in un video il cast reagisce alla scena di Max in soffitta

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Il cast di Stranger Things, in un video, reagisce alla scena del Volume 2 della stagione 4 in cui Max e Lucas sono in soffitta.

Nello speciale condiviso da Netflix i giovani protagonisti della serie spiegano come sia sempre una sorpresa e molto emozionante vedere il risultato finale del loro lavoro sul set, dopo il montaggio e l’uso degli effetti speciali.

Sadie Sink ha ammesso:

Realizzare gli ultimi due episodi, in particolare, è stato in pratica folle. Ma non avevo mai visto quella scena in soffitta, mi sembra di aver fluttuato in aria per metà della quarta stagione.

Gaten Materazzo, interprete di Dustin, ha inoltre aggiunto su quanto accaduto a Max nel season finale:

Ero dannatamente confuso inizialmente. Pensavo ‘Non ti stanno uccidendo. Sarebbe stupido’. E pensavo che tu sapessi prima di arrivare sul set se saresti morta oppure no.

Sadie ha però chiarito:

Ti mandano lo script del nono episodio e ti dicono ‘Okay Sadie, sembrerà che Max muoia. Ma torni’. E ho pensato ‘Va bene’. E sono stata realmente sollevata.

Priah Ferguson si è aggiunta alla lista di chi era confusa dall’idea che Max potesse morire, ricordando però che quando hanno girato la scena era un’esperienza molto diversa rispetto a vederla sugli schermi conclusa.

Caleb McLaughlin ha dichiarato che vedendo le interpretazioni degli altri è sempre pieno di ammirazione:

Divento un fanboy. Mando messaggi a tutti scrivendo ‘Amo la tua interpretazione’, ‘Gaten, ti amo. Voglio essere tuo amico!’.

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Che ne pensate delle reazioni del cast alla scena di Stranger Things 4 in cui Max è in soffitta? Lasciate un commento!

Fonte: Netflix