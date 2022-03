hanno annunciato una speciale collaborazione tra, che inizierà il prossimo giovedì, 24 marzo.

Il contenuto aggiuntivo gratuito si chiamerà The Vanishing, e sarà proprio una missione crossover con Stranger Things disponibile da giovedì per tutti i giocatori.

The Vanishing proprorrà una nuova esperienza di gameplay stealth-horror-survival con nuovi personaggi e lore per Far Cry. I giocatori entreranno in una nuova e strana versione di Yara ispirata al sottosopra, dove Dani scoprirà che i cittadini stanno scomparendo senza lasciare traccia, neanche il piccolo Chorizo è al sicuro. Esplorando nuove location basate sulla serie Netflix, i giocatori e Dani dovranno ritrovare Chorizo e scoprire cosa sta succedendo.

Inoltre Ubisoft ha annunciato che il gioco sarà disponibile gratuitamente dal 24 al 27 marzo per Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation5, PlayStation4e PC Windows tramite Epic Games Store e Ubisoft Store.

Vi ricordiamo che la quarta stagione di Stranger Things debutterà su Netflix il 27 maggio con la prima parte e l’1 luglio con la seconda.

Fonte: Screen Rant