Per preparare il pubblico alla stagione 4 diha pubblicato un video che elenca tutti i lavori di questi anni dei protagonisti dello show.

Il video, che potete vedere qui sopra, elenca i lavori dei vari attori, da Millie Bobby Brown che è stata protagonista Enola Holmes, di cui sono in corso le riprese del sequel, a Finn Wolfhard che ha partecipato a IT e Ghostbusters Legacy. Il video si sofferma anche sulle campagne di beneficenza e sensibilizzazione di Gaten Matarazzo e di Sadie Sink, e sui lavori da doppiatrice di Priah Ferguson. Infine il filmato ricorda il debutto come protagonista di Caleb Mclaughlin in Concrete Cowboy.

Vi ricordiamo che la quarta stagione di Stranger Things debutterà su Netflix il 27 maggio con la prima parte e l’1 luglio con la seconda.

Fonte: Comic Book