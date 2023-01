Stranger Things: Finn Wolfhard svela la reazione dei fratelli Duffer quando ha indovinato l’idea per uno spinoff

Stranger Things si concluderà con la stagione 5, ma i fratelli Duffer hanno già ideato uno spinoff e Finn Wolfhard ha svelato la sua reazione quando gli showrunner hanno scoperto che aveva pensato alla stessa storia per espandere l’universo al centro della seire.

Il giovane attore, mentre era ospite di Jimmy Fallon, ha raccontato cosa è accaduto sul set. Finn ha dichiarato:

Wolfhard ha quindi proseguito il suo racconto:

Mi hanno preso da parte e detto: ‘Quella è l’idea. Chi te l’ha detta?’. Ho risposto: ‘Nessuno’. Hanno replicato: ‘Cosa vuol dire, ti è appena venuta in mente?’. E ho detto: ‘Beh, no. Ho semplicemente pensato che sarebbe un modo fantastico per espandere la saga’. Hanno reagito dicendo: ‘Beh, non dirla a nessuno’.