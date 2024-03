Millie Bobby Brown, in un video realizzato per Vanity Fair, ha commentato il suo lavoro sul set di Stranger Things, rivelando anche quali sono le scene più noiose da girare.

L’interprete di Undici ha rivelato che non ha mai rivisto le puntate della prima stagione della serie creata dai fratelli Duffer:

Non me lo ricordo nemmeno. Non ho mai realmente visto la prima stagione, non ho avuto il tempo per farlo. Dal momento in cui è uscita su Netflix siamo stati impegnati con i press tour, le interviste, gli eventi…

Millie ha inoltre aggiunto che non sapeva cosa aspettarsi e temeva che il successo finisse presto, mentre tutto quello che voleva era che i capelli ricrescessero e adottare un cagnolino.

La star di Stranger Things ha inoltre lodato l’interpretazione di Gaten Matarazzo e la battuta in cui Dustin dichiara che Undici è loro amica ed è pazza, frase che sostiene pronuncino anche i suoi amici parlando di lei.

Millie ha quindi commentato:

Il vuoto. Il posto più deprimente di sempre. Sono sempre sola, devo sempre essere emotiva e spaventosa. Sono nell’acqua, i miei piedi sono raggrinziti, ho fame. Si tratta del set che preferisco di meno.

Brown ha poi commentato la scena della prima stagione che anticipa il legame che si stabilirà progressivamente tra Undici e i ragazzini di Hawkins.

Il Vuoto, nella serie, è una rappresentazione della mente di Undici e per entrarci la ragazzina deve trovarsi in uno stato psichico e fisico specifico. Il personaggio può usare il Vuoto per vedere altre persone, mostri e location, controllando anche in certi casi cosa sta accadendo ad altri grazie ai suoi poteri.

Che ne pensate dei commenti di Millie Bobby Brown sulle scene più noiose della serie Stranger Things?

Fonte: Vanity Fair

