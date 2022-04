Il canale YouTube ufficiale diha pubblicato un video che raccoglie i sei corti animati dedicati ai momenti migliori della serie

Nel video, che potete vedere qui sopra, si susseguono alcuni dei momenti più iconici della serie, che vi ricordiamo tornerà a fine maggio con la tanto attesa stagione 4. Di seguito la lista dei corti animati e degli autori di ognuno di essi:

Season 1 Recap by BlindPig.TV

The Van Flip by SMOG

The Gate by Will Barras & Hush London

The Arcade by Claudia Brugnaletti & Hush London

Steve and Dustin by Pedro Allevato aka “Sugar Blood”

The Letter by Fates.com