Amazon ha pubblicato il primo trailer ufficiale del reboot di Takeshi’s Castle, svelando anche la data d’uscita sulla piattaforma.

Il reboot dello storico game show sarà disponibile dal prossimo 21 aprile, con nuovi giochi, antagonisti e ovviamente concorrenti

La versione originale era stata ideata nel 1986 dal regista e attore Takeshi Kitano e mostrava una serie di bizzarre e assurde prove fisiche che mettevano alla prova dei concorrenti che speravano di tentare l’assalto al “castello di Takeshi”.

La Gialappa’s Band aveva poi in Italia proposto molti passaggi del game show assegnando divertenti soprannomi ai protagonisti, tra cui il Conte Takeshi diventato Gennaro Oligieri come lo storico giudice di gara di Giochi senza frontiere, il sostituto temporaneo di Kitano diventato Mashiro Tamigi o l’inviato sul campo soprannominato Pokoto Pokoto.

Takeshi’s Castle aveva fatto tappa in oltre 150 nazioni e dato vita a dozzine di versioni locali. Al momento non sappiamo se in italiano verrà commentato nuovamente da Lillo e Greg o da qualcuno di inedito.

