Prime Video ha annunciato la produzione di vari progetti originali realizzati in Giappone, tra cui undel famoso game show, reso famoso in Italia dalla trasmissione

La versione originale era sata ideata nel 1986 dal regista e attore Takeshi Kitano e mostrava una serie di bizzarre e assurde prove fisiche che mettevano alla prova dei concorrenti che speravano di tentare l’assalto al “castello di Takeshi”.

La Gialappa’s Band aveva poi in Italia proposto molti passaggi del game show assegnando divertenti soprannomi ai protagonisti, tra cui il Conte Takeshi diventato Gennaro Oligieri come lo storico giudice di gara di Giochi senza frontiere, il sostituto temporaneo di Kitano diventato Mashiro Tamigi o l’inviato sul campo soprannominato Pokoto Pokoto.

Takeshi’s Castle aveva fatto tappa in oltre 150 nazioni e dato vita a dozzine di versioni locali. Il reboot debutterà nel 2023 su Prime Video in oltre 240 nazioni.

Amazon ha poi annunciato l’adattamento giapponese di Modern Love che avrà come star Asami Mizukawa, Hiiromi Nagasaku, Yusuke Santamaria, Sosuke Ikematsu e Naomi Scott. Alla regia delle puntate ci saranno Kiyoshi Kurosawa (Wife of A Spy), Naoko Ogigami (Close-Knit), Ryuichi Hiroki (Ride Or Die), Nobuhiro Yamashita (Matsugane Ransha Jiken) e Atsuko Hirayanagi (Oh Lucy!), che ne sarà showrunner.

Tra i progetti di Prime Video anche la comedy My Lovely Yokai Girlfriend, creata da Yalun Tu (NCIS: Hawaii) e Zach Hines (Grace). Al centro della trama ci sarà un solitario studente del college e una yokai, ovvero una creatura soprannaturale, che viene legata al giovane tramite un incantesimo. La strana storia d’amore si trasforma poi in un’epica saga che segue una misteriosa serie di omicidi. Alla regia c’è Takahiro Miki (Love Me, Love Me Not).

Che ne pensate del reboot di Takeshi’s Castle? Lasciate un commento!

Fonte: Deadline