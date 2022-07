Tales of the Walking Dead ha ora un nuovo teaser in attesa del debutto previsto sugli schermi americani per il 14 agosto.

Nel video si regala qualche nuova sequenza delle sei diverse storie che verranno raccontate sul piccolo schermo, ognuna con protagonisti diversi ma tutte ambientate nell’universo tratto dai fumetti di Robert Kirkman. Nel montaggio c’è spazio per anticipare le varie atmosfere e le situazioni in cui si troveranno i vari personaggi durante l’apocalisse zombie, tra cui qualche volto già conosciuto dai fan della saga televisiva.

Nel cast ci saranno, tra i tanti interpreti, anche Samantha Morton che riprenderà il ruolo di Alpha, Olivia Munn, Danny Ramirez, Loan Chabanol, Embeth Davidtz, Jessie T. Usher, Terry Crews, Anthony Edwards, Poppy Liu e Jillian Bell.

Tales of the Walking Dead avrà come produttore Scott M. Gimple, mentre lo showrunner sarà Channing Powell e tra i registi ci saranno Haifaa Al-Mansour e Tara Nicole Weyr.

