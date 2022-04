In onda su FOX (Sky, canale 112).

Nell’attesa della terza, e ultima parte, della serie originale, in estate AMC proporrà, la prima stagione di un progetto antologico di cui ora è stato condiviso il primo

Nel video si possono vedere alcune brevissime immagini delle sei diverse storie che verranno proposte sul piccolo schermo, svelando però anche il destino del personaggio affidato a Parker Posey.

Le riprese delle puntate sono in corso da gennaio ad Atlanta e pochi giorni fa è stata confermata la presenza di Samantha Morton, che viene mostrata anche nel video, che riprenderà il ruolo di Alpha.

Gli episodi avranno la durata di un’ora e ognuno sarà dedicati a un personaggio diverso della saga. Alcune delle storie riporteranno in scena dei protagonisti già apparsi nel mondo televisivo tratto dai fumetti di Robert Kirkman, altre avranno invece al centro personaggi inediti.

Nel cast ci saranno anche Olivia Munn, Danny Ramirez, Loan Chabanol, Embeth Davidtz, Jessie T. Usher, Terry Crews, Anthony Edwards, Poppy Liu e Jillian Bell.

Tales of the Walking Dead avrà come produttore Scott M. Gimple, mentre lo showrunner sarà Channing Powell e tra i registi ci saranno Haifaa Al-Mansour e Tara Nicole Weyr.

