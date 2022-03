Netflix ha diffuso il primo trailer di, la serie anime tratta dal popolare franchise videoludico picchiaduro. In passato abbiamo già visto un adattamento in animazione (un anime in due parti del 1997/1998), un film live action (uscito nel 2009), e poi un film d’animazione (uscito nel 2011). Questa serie racconterà una versione della storia originale incentrata sull’evoluzione di Jin Kazama (personaggio che ha fatto il suo debutto in Tekken 3) sotto la brutale tutela di suo nonno, Heihachi Mishima. Ovviamente ci saranno anche tanti altri personaggi, come possiamo notare dal trailer (che mostra per esempio Jun Kazama che allena Jin e l’attacco da parte dell’iconico boss Ogre).

Katsuhiro Harada, produttore/game director dei videogiochi che in passato sconfessò il film live action spiegando che “non ci diedero la possibilità di supervisionarlo, era un contratto crudele. Non sono interessato a quel film”, ha condiviso il trailer della serie anime mostrando un certo entusiasmo.

TEKKEN: BLOODLINE – LA TRAMA

Il potere è tutto. Fin da piccolo Jin Kazama impara dalla madre le tecniche di autodifesa della famiglia. Ciò nonostante non può fare nulla quando una mostruosa forza malefica distrugge tutto ciò che ama, stravolgendo per sempre la sua vita. Arrabbiato con se stesso per non essere stato in grado di intervenire, Jin si vota alla vendetta e per ottenerla insegue il potere assoluto. La sua ricerca lo spinge verso la battaglia più importante al mondo: il King of Iron Fist Tournament.

La serie arriverà su Netflix entro più avanti nel corso del 2022.