Netflix, in occasione della Geeked Week, ha annunciato che sta per arrivare Terminator: The Anime Series, di cui è stato diffuso il primo teaser.

Il progetto, ispirato alla saga cinematografica, non ha ancora un titolo ufficiale ed è sviluppato dal produttore esecutivo, showrunner e sceneggiatore Mattson Tomlin (The Batman II, Project Power).

La sinossi diffusa dalla piattaforma di streaming è la seguente:

2022: Una guerra nel futuro infuria da decenni tra i pochi sopravvissuti umani e un esercito infinito di macchine.

1997: L’intelligenza artificiale conosciuta come Skynet acquisisce consapevolezza di sé e inizia la sua guerra contro l’umanità.

Intrappolato tra il futuro e il passato, un soldato viene inviato indietro nel tempo per cambiare il destino dell’umanità. Arriva nel 1997 per proteggere uno scienziato di nome Malcolm Lee che lavora per lanciare un nuovo sistema di intelligenza artificiale progettato per competere con l’imminente attacco di Skynet all’umanità. Mentre Malcolm affronta le complessità morali della sua creazione, viene braccato da un implacabile assassino proveniente dal futuro che altera per sempre il destino dei suoi tre figli.

Che ne pensate? Vi sembra una buona idea realizzare una serie anime di Terminator?

Fonte: Netflix

I film e le serie imperdibili