ha pubblicato il primo trailer ufficiale di, la nuova commedia horror sviluppata in collaborazione con Sky.

Lo show debutterà ad aprile su HBO, e ancora non sappiamo se verrà trasmessa in contemporanea nel nostro paese. Nel cast Michelle De Swarte, Amira Ghazalla, Amber Grappy, Patrice Naiambana, Sinéad Cusack, Shvorne Marks, Isy Sutti, Tanya Reynolds, Seyan Sarvan, Karl Davies e Divian Ladwa.

La serie The Baby è stata creata da Robins Grace (Kaos, Sex Education) in collaborazione con Lucy Gaymer, una produtterice freelance e manager che ha recentemente fatto parte del team di Gangs of London.

Al centro della trama ci sarà un’analisi del diventare madri sottolineando come delle regole non dette abbiano delle conseguenze sulle donne in base a come vengono considerate dalla società.

Quando la trentottenne Natasha si ritrova inaspettatamente alle prese con un bambino, la sua vita implode, non potendo più fare ciò che vuole quando lo desidera. Il neonato ha la capacità di controllare e manipolare gli altri con dei poteri violenti, trasformando la vita della donna in uno spettacolo all’insegna dell’orrore. Da dove proviene? Cosa vuole? E cosa è disposta a fare Natasha pur di riavere indietro la propria vita? Non vuole un bambino. Il bambino vuole lei.

