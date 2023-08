È disponibile finalmente su Disney+ la seconda stagione di The Bear, la serie di Christopher Storer con Jeremy Allen White, Ebon Moss-Bachrach, Ayo Edebiri, Lionel Boyce, Liza Colón-Zayas, Abby Elliott e Matty Matheson.

Beatrice Pagan ha incontrato per noi Liza Colón-Zayas, che nella serie interpreta Tina. L’attrice ci ha raccontato come questa seconda stagione sia più incentrata sui percorsi individuali di ciascun personaggio, e ha anticipato le sfide che dovrà affrontare Tina, ora che è più sicura di sé e del suo posto nella squadra, mentre proseguono i lavori per trasformare la paninoteca in un locale di livello superiore.

Sottotitoli a cura di Aleksandra Daszkilewicz.

