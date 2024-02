Ebon Moss-Bachrach, ospite del talk show condotto da Jimmy Kimmel, ha svelato che Steven Spielberg è un grande fan di The Bear.

L’interprete di Richie Jerimovich ha raccontato come ha scoperto l’apprezzamento del filmmaker:

L’attore ha proseguito raccontando:

Poi mi ha detto: ‘Ebon, Jake ti aveva detto che gli avevo scritto un messaggio sullo show?’. Quindi immagino che abbiamo un amico in comune e il mio amico, che pensavo lo fosse, ha deciso di non dirmi che Steven Spielberg gli aveva scritto per dire quanto amasse questa serie tv.

Moss-Bachrach ha spiegato quale è stata la sua reazione:

Si era tenuto per sé quel commento… Steven Spielberg ha detto questo e io lo stavo fissando con lo sguardo vacuo e dentro di me stavo semplicemente mettendo in dubbio il mio rapporto con il mio amico Jake, forse tutti i miei rapporti… Il giorno dopo, o più tardi durante la giornata, ho chiamato il mio amico e ho detto: ‘Davvero è successo? Spielberg ti ha detto di dirmi che ama lo show e la mia interpretazione?’. E lui ha risposto: ‘Oh sì, sì, sì!’. E ho risposto: ‘Perché non me l’hai detto?’. E ha risposto: ‘Ho pensato sarebbe stato meglio se forse te lo avesse detto di persona’. La mia risposta è stata: ‘E quando pensavi che avrei incontrato Steven Spielberg?’.