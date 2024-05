The Book of Boba Fett

Patton Oswalt, mentre era ospite dal talk show condotto da Jimmy Kimmel, ha ricordato come un episodio del 2013 di Parks and Recreation abbia ispirato Jon Favreau durante la realizzazione di The Book of Boba Fett.

Nella puntata il personaggio interpretato dall’attore compie un monologo appassionato (di cui online è stata condivisa la versione estesa, mostrando come l’attore abbia improvvisato fino a quando tutti gli attori se ne sono andati divertiti e i registi hanno fermato le riprese) che si trasforma in un pitch per un film crossover tra le avventure della Marvel e la saga di Star Wars.

Patton ha spiegato:

La scena doveva mostrarmi mentre annuncio che farò ostruzionismo e poi avrebbero dovuto tagliare sul personaggio di Amy, Leslie, che reagiva pensando ‘Oh santo cielo’ e quello doveva essere la battuta. E poi i registi e gli sceneggiatori hanno detto: ‘Non urlate cut e vediamo quanto a lungo continuerà a parlare’.

Oswalt ha ricordato:

La Marvel non aveva ancora fatto Guardiani della Galassia. Quando dico Gemma del Tempo hanno tagliato sul volto di Chris Pratt. Ed è avvenuto molto prima che girasse i Guardiani. E, inoltre, Amy ha la battuta più divertente di tutta la scena quando dice che la parte della donna non è scritta in modo adeguato, che è esattamente quello che succede in quei film.

L’attore ha quindi svelato:

Quando The Book of Boba Fett è arrivato su Disney+, il creatore Jon Favreau me l’ha confermato: hanno montato la scena di apertura per essere in corrispondenza con il mio ostruzionismo. A livello temporale li si può sincronizzare e segue il momento in cui parlo dei soli gemelli e la mano esce dalla sabbia… Sono in sincrono. Lo hanno fatto di proposito.

Patton Oswalt aveva già fatto notare quel dettaglio in un tweet nel 2021, sottolineando che si era emozionato.

Che ne pensate? Siete felici che Patton Oswalt abbia ispirato la scena di apertura di The Book of Boba Fett con il suo monologo in Parks and Recreation?

Potete trovare tutte le notizie e le curiosità sulla serie The Book of Boba Fett nella nostra scheda.

Ricordate di seguirci anche su TikTok!

Fonte: Deadline

I film e le serie imperdibili