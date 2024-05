Quando manca ormai poco più di un mese all’uscita della quarta stagione di The Boys, ecco arrivare il trailer ufficiale che vede lo scontro aperto tra Butcher (Karl Urban) e Patriota (Antony Starr).

Nel trailer, Butcher svela a Hughie (Jack Quaid), Starlight (Erin Moriarty) e il resto del gruppo che il tempo a sua disposizione sta per finire, e che con i pochi giorni che gli restano vuole diffondere un virus letale sulla comunità dei super (chi ha visto Gen V si ricollegherà subito al finale della serie). Per farlo, ha unito le forze con un personaggio interpretato da Jeffrey Dean Morgan: anche lui vuole salvare l’umanità spazzando via i super. Nel frattempo, anche Patriota ha deciso di intervenire scatenando la furia dei Sette contro gli umani…

La nuova stagione sarà composta da otto episodi, e viene così descritta da Prime Video:

Nella quarta stagione, il mondo è sull’orlo del caos. Victoria Neuman è più vicina che mai all’Ufficio Ovale e sotto l’influenza di Patriota, che sta consolidando il suo potere. Butcher, con pochi mesi ancora da vivere, ha perso il figlio di Becca e il suo lavoro come leader dei The Boys. Il resto del team è stufo delle sue bugie. Con la posta in gioco più alta che mai, devono trovare un modo per collaborare insieme e salvare il mondo prima che sia troppo tardi…

I primi tre episodi della nuova stagione andranno in onda su Prime Video il 13 giugno.

