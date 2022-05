Come promesso lo scorso sabato , è stato pubblicato il nuovo trailer per ladi, in arrivo a inizio giugno.

Nel trailer, che potete vedere qui sopra, scopriamo qualche informazione di più su Soldatino (Jensen Ackles) oltre a vedere in azione i nuovi poteri di Butcher (Karl Urban).

In precedenti interviste, è stato svelato come nei nuovi episodi Frenchie, secondo Tomer Capone, dovrà presto affrontare i suoi demoni interiori e capire che ruolo ha nel gruppo di The Boys. Quando la situazione gli sfuggirà di mano il personaggio dovrà affrontare molte situazioni complicate.

Kimiko, invece, secondo Karen Fukuhara sarà finalmente in grado di capire cosa apprezza e cosa no, de chi è realmente oltre la violenza e le uccisioni.

Le prime tre puntate della terza stagione di The Boys arriveranno su Prime Video il 3 giugno 2022. Il primo teaser degli episodi inediti mostrava Starlight e Homelander e i video della serie Seven on 7 with Cameron Coleman, distribuita su YouTube, hanno regalato dei dettagli di quanto accaduto dopo il termine della seconda stagione.

Cosa ne pensate del nuovo trailer per la stagione 3 di The Boys? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Potete rimanere aggiornati sullo show grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: YouTube