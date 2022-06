The Boys

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

L’episodio 4 di The Boys si apre con un video musicale dedicato a Soldatino, e sul canale ufficiale della Vought International è stata pubblicata la versione integrale. Ovviamente, se non avete ancora visto l’episodio, non proseguite nella lettura.

Nel video musicale, che potete vedere qui sopra, Soldatino (Jensen Ackles) partecipa come guest star a Solid Gold, uno show televisivo molto in voga negli anni ’80 negli Stati Uniti. L’eroe canta la propria versione di Rapture di Blondie e, mentre nell’episodio lo si poteva sentire intonare solo un paio di strofe, nel video integrale potete godervi la performance nella sua interezza.

Le prime quattro puntate della terza stagione di The Boys sono disponibili su Prime Video.

