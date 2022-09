The Chosen One: scopriamo il cast della serie di American Jesus in un nuovo backstage

In occasione del Tudum, Netflix ha diffuso un primo backstage di The Chosen One, la serie tratta dai fumetti di Mark Millar e Peter Gross intitolata American Jesus.

Nel backstage facciamo la conoscenza dei protagonisti della serie, che includono Dianna Agron e Tenoch Huerta.

La trama segue Jodie, un dodicenne di Baja California che scopre improvvisamente di avere poteri simili a guelli di Gesù: trasforma l’acqua in vino, fa tornare a camminare gli storpi e forse riesce anche a risuscitare i morti. Mentre i leader evangelici e Yaquí cercano di convincerlo a usare i suoi poteri per salvare l’umanità, tutto ciò che vuole fare Jodi è impressionare la ragazza che gli piace e affrontare i bulli. Jodie scoprirà come scendere a patti con il suo destino, ma a un certo punto scopre la verità dietro alla sua identità…

Le riprese sono iniziate nel mese di aprile. Everardo Gout e Leopoldo Gout sono co-showrunner della serie che fa parte dei titoli previsti dall’accordo stretto da Millar con Netflix nel 2017.