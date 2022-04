Lo show, arrivato alla stagione 4, potrebbe avere tra i suoi protagonisti anche, due membri delle, come rivela il

Considerando la natura del programma, con i concorrenti che possono assumere altre personalità per ingannare i propri avversari, potrebbe comunque trattarsi di un astuto modo per attirare l’attenzione degli spettatori.

Il video condiviso dalla piattaforma di Netflix anticipa che le nuove puntate saranno molto più “speziate” mentre una delle concorrenti indossa un abito che ricorda quello indossato da Geri Halliwell, ovvero Ginger Spice, nel 1997 ai Brit Awards. Il trailer mostra le ombre di due persone che potrebbero essere Emma Bunton e Mel B, Baby Spice e Scary Spice, tuttavia non resta che attendere prima di scoprire se le star della musica appariranno realmente nello show.

The Circle mostra un gruppo di sconosciuti che entrano in un condominio e rimangono separati, potendo comunicare solo tramite un network interno in stile social network. Le persone possono provare a conquistare la cifra in palio presentandosi come se stessi o inventando un’altra identità pur di ottenere la popolarità necessaria a ottenere l’approvazione degli altri e sopravvivere all’eleiminazione.

Nelle stagioni precedenti Lisa Delcampo, ex assistente di Lance Basso degli NSYNC, si era finta il proprio datore di lavoro, riuscendo a confondere i propri avversari.

I primi quattro episodi della stagione 4 di The Circle debutteranno il 4 maggio su Netflix.

Che ne pensate? Le Spice Girls appariranno in The Circle?

