The Crown 5: Khalid Abdalla e Salim Daw ci parlano di Dodi e Mohamed Al Fayed!

In occasione dell’uscita di The Crown 5, dal 9 novembre su Netflix, abbiamo avuto l’opportunità di intervistare Khalid Abdalla e Salim Daw, che nella nuova stagione della serie interpretano due personaggi molto significativi: Dodi e Mohamed Al Fayed.

I due attori ci hanno raccontato come si sono preparati a interpretare i ruoli di due personaggi il cui nome è noto a tutti (soprattutto quello di Dodi, morto insieme Diana Spencer nella galleria sotto il Ponte de l’Alma a Parigi), ma dei quali in realtà non si conosce realmente molto. Hanno parlato del lavoro con il team di ricercatori messo insieme da Netflix per la serie, e di come hanno legato assieme sul set.

Trovate l’intervista di Beatrice Pagan, sottotitolata in italiano, qui sopra!

Il nuovo cast include Imelda Staunton (Regina Elisabetta II), Jonathan Pryce (Principe Filippo), Lesley Manville (Principessa Margaret), Dominic West (Principe Carlo), Elizabeth Debicki (Principessa Diana), Claudia Harrison (Principessa Anne) e Olivia Williams (Camilla Parker Bowles). Jonny Lee Miller interpreta John Major, Salim Daw interpreta Mohamed Al Fayed e Khalid Abdalla interpreta Dodi Fayed.

