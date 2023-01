In Italia, la serie ha debuttato in chiaro il 20 gennaio 2015 su Italia 1.

The CW ha pubblicato il trailer ufficiale e il poster per la stagione finale di The Flash in arrivo a febbraio.

La serie tornerà il prossimo 8 febbraio 2023, e sarà seguito dal ritorno dopo la pausa di mezza stagione di Kung Fu. Con molta probabilità nel nostro paese sarà trasmessa il prossimo autunno. Potete vedere il trailer qui sopra, mentre trovate l’ultimo poster qui sotto:

Nel finale dell’ottava stagione Blaine aveva incontrato un misterioso personaggio e lo showrunner Eric Wallace aveva confermato che la voce che si sentiva era quella di Danielle Panabaker, lasciando però in sospeso l’identità della versione del suo personaggio al centro di quella sequenza.

Frost è stata infatti uccisa dopo essersi trasformata in Hell Frost con lo scopo di sconfiggere Deathstorm, interpretato da Robbie Amell.

Nel cast dell’ultima stagione di The Flash torneranno Grant Gustin, Candace Patton, Danielle Panabaker, Danielle Nicolet, Kayla Compton, Brandon McKnight, e Jesse L. Martin.

Cosa pensate del trailer e del poster della stagione 9 di The Flash? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Potete rimanere aggiornati sulle notizie riguardanti la serie con star Grant Gustin grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: Comic Book, 2