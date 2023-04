È disponibile ormai da qualche settimana su Disney+ nella sua interezza The Good Mothers, la serie originale italiana prodotta da House Productions e Wildside, una società del gruppo Fremantle, che racconta la ‘ndrangheta interamente dal punto di vista delle donne che hanno osato sfidarla. Vincitrice del Series Award alla Berlinale, è scritta da Stephen Butchard e diretta da Jullian Jarrold ed Elisa Amoruso. Proprio alla Berlinale, abbiamo avuto l’opportunità di parlare con sceneggiatore e registi, e con le protagoniste Gaia Girace (Denise Cosco), Valentina Bellè (Giuseppina Pesce), Simona Distefano (Concetta Cacciola) e Micaela Ramazzotti (Lea Garofalo).

Potete vedere i video qui sopra e qui sotto!

Basata su una storia vera, The Good Mothers ripercorre le vicende di Denise, figlia di Lea Garofalo, Maria Concetta Cacciola e Giuseppina Pesce, tre donne che osano contrapporsi alla ‘ndrangheta. Ad aiutarle la P.M. Anna Colace che, appena arrivata in Calabria, ha un’intuizione: per poter abbattere i clan della ‘ndrangheta, è necessario puntare alle donne. È una strategia che comporta grandi rischi: la ‘ndrangheta è nota e temuta per il suo pugno di ferro e il potere insidioso. The Good Mothers segue Denise, Giuseppina e Maria Concetta nel loro tentativo di affrancarsi dal potere criminale e collaborare con la giustizia.

