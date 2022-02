ha pubblicato il trailer ufficiale di, la nuova serie a tecnica mista di, già produttore esecutivo di, la serie animata basata sul videogioco disponibile su Netflix. Al momento Shankar sta lavorando anche a Captain Laserhawk: A Blood Dragon Remix sempre per Netflix. La serie è descritta come una lettera d’amore alla cultura americana pop degli anni 90 mentre sfida i concetti del genere super eroistico.

Oltre ad Adi Shankar, tra i registi dei sette episodi ci saranno anche Stewart Yost, Luis Pelayo Junquera, Enol Junquera e Kenlon Clark. Come potete vedere nel trailer qui sopra, lo show sarà disponibile dal 1 marzo su Netflix.

La sinossi ufficiale pubblicata da Netflix riporta quanto segue:

Il super eroe alieno Marvelous Man ha tenuto la terra al sicuro per 40 anni. Ma quando uno sconvolgente segreto e le sue tragiche conseguenze gettano il mondo nel caos, starà al ben più violento luogotenente di Marvelous Man, Knight Hawk e all’idealista The Speed fermare la guerra nucleare. Una satira oscura sui super eroi, The Guardians of Justice mischia live action e animazione tradizionale, claymation, carta tagliata, e videogiochi a 8-bit per un caleidoscopio di pazzia.