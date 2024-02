Elisabeth Moss, ospite di Jimmy Kimmel, ha svelato quando è previsto l’inizio delle riprese della stagione 6 di The Handmaid’s Tale.

Il progetto, tratto dal romanzo di Margaret Atwood, concluderà la storia di June Osborne, attualmente assente dagli schermi dal novembre 2022.

La produzione ha subito vari rallentamenti e posticipi a causa dello sciopero degli attori e degli sceneggiatori e ora bisognerà attendere ancora un po’ prima dell’inizio del lavoro sul set, considerando che la protagonista è attualmente incinta.

Elisabeth ha però assicurato che tornerà presto al lavoro:

Torneremo a girare in estate. Sarà la nostra ultima stagione… Probabilmente uscirà forse nel 2025.

Moss ha inoltre raccontato cosa accade quando i fan di The Handmaid’s Tale la riconoscono per strada: molte persone amano infatti ripetere alcune battute della serie, situazione che ogni tanto la mette in difficoltà perché non sa come rispondere.

Nel cast dello show ci sono anche Bradley Whitford, Max Minghella, Amanda Brugel, Yvonne Strahovsky, O-T Fagbenle, Samira Wiley, Ann Dowd e Sam Jaeger.

Che ne pensate dell’inizio delle riprese della stagione 6 di The Handmaid’s Tale?

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

BadTaste è anche su TikTok!

Fonte: ScreenRant

I film e le serie imperdibili