The Last of Us

In occasione del The Last of Us Day, che si celebra ogni 26 settembre, è stato pubblicato il trailer della serie HBO.

Nel trailer, che potete vedere qui sopra, Joel ed Ellie cominciano il loro viaggio, e nel finale del video viene confermato il periodo d’uscita: la serie sarà disponibile dal 2023.

Inoltre è stato inaugurato anche l’account Twitter ufficiale della serie.

Inoltre è confermato che la serie arriverà su Sky.

A seguire trovate il testo del comunicato stampa diffuso proprio da Sky

Nel 2023 in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW

Dal creatore di “Chernobyl” CRAIG MAZIN

Dal creatore del videogioco NEIL DRUCKMANN

Con PEDRO PASCAL e BELLA RAMSEY

Milano, 26 settembre. Le immagini del teaser trailer rilasciate oggi annunciano l’attesissima serie THE LAST OF US, in arrivo in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW nel 2023, in contemporanea con la messa in onda negli Stati Uniti. Basata sull’omonimo videogioco acclamato dalla critica sviluppato da Naughty Dog in esclusiva per le piattaforme PlayStation®, The Last Of Us sarà disponibile in tutti i territori in cui Sky è presente, compresi Regno Unito e Irlanda, Italia, Germania, Austria e Svizzera.

La storia di The Last Of Us si svolge vent’anni dopo la distruzione della civiltà moderna. Joel, uno scaltro sopravvissuto, viene incaricato di far uscire Ellie, una ragazza di 14 anni, da una zona di quarantena sotto stretta sorveglianza. Quello che inizia come un lavoretto facile si trasforma presto in un viaggio brutale e straziante, poiché i due si troveranno a dover attraversare gli Stati Uniti insieme e a dipendere l’uno dall’altra per sopravvivere.

Nel cast Pedro Pascal nel ruolo di Joel e l’astro nascente britannico Bella Ramsey nel ruolo di Ellie. Gabriel Luna è Tommy, Anna Torv interpreta Tess, l’attrice britannica Nico Parker è Sarah. Murray Bartlett veste i panni di Frank, Nick Offerman quelli di Bill, Storm Reid è Riley, Merle Dandridge è Marlene. Il cast include anche Jeffrey Pierce nel ruolo di Perry, Lamar Johnson in quello di Henry, Keivonn Woodard nel ruolo di Sam, Graham Greene nel ruolo di Marlon, Elaine Miles nel ruolo di Florence. E con Ashley Johnson e Troy Baker.

La serie è scritta da Craig Mazin (Chernobyl) e Neil Druckmann (il videogioco The Last Of Us) che ne sono anche i produttori esecutivi. The Last Of Us è una co-produzione Sony Pictures Television con Carolyn Strauss, Evan Wells, Asad Qizilbash, Carter Swan, e Rose Lam come produttori esecutivi. La serie è prodotta da PlayStation Productions, Word Games, The Mighty Mint, e Naughty Dog.

THE LAST OF US – Nel 2023 in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW

La storia portata sul piccolo schermo si svolge venti anni dopo la distruzione della civiltà moderna. Joel (Pedro Pascal) viene ingaggiato per far uscire clandestinamente la quattordicenne Ellie (Bella Ramsey) da un'area messa in quarantena. Quello che è iniziato come un piccolo lavoro diventa però un viaggio brutale e straziante mentre i due devono muoversi insieme attraverso gli Stati Uniti e dipendono uno dall'altra per la sopravvivenza. Tra gli interpreti delle puntate ci sono anche Jeffrey Pierce, Gabriel Luna e Con O'Neil.

Vi ricordiamo che la serie tv di The Last of Us è prevista per il 2023.

