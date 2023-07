Prime Video ha pubblicato il trailer di The Lost Flowers of Alice Hart, serie tv in arrivo ad agosto con Sigourney Weaver.

Lo show arriverà su Prime Video in oltre 240 Paesi e territori nel mondo. La serie debutterà con i primi tre episodi il 4 agosto, seguiti da un nuovo episodio ogni settimana, fino al finale di stagione il 1° settembre.

Basata sul best-seller d’esordio di Holly Ringland, la serie in sette episodi racconta la coinvolgente ed emozionante storia di Alice Hart. Quando Alice, all’età di 9 anni, perde tragicamente i genitori in un misterioso incendio, viene portata a vivere con la nonna June nella Thornfield flower farm (azienda agricola), dove scopre che numerosi segreti si nascondono nel suo passato e in quello della sua famiglia. Ambientato in Australia, con il suo paesaggio mozzafiato, e fiori e piante selvatiche autoctone che danno modo di esprimere l’inesprimibile, questo avvincente drama familiare attraversa i decenni. Mentre cresce dal suo complicato passato, il viaggio di Alice raggiunge il climax emotivo quando si ritrova a combattere per la sua vita contro l’uomo che ama.

The Lost Flowers of Alice Hart vede nel cast l’attrice candidata all’Oscar e vincitrice ai BAFTA e Golden Globe Sigourney Weaver (Avatar, Alien), il vincitore del Gold Logie Award e del premio AACTA Asher Keddie (Nove perfetti sconosciuti, Offspring), la vincitrice dell’AACTA 2022 come miglior attrice protagonista Leah Purcell (The Drover’s Wife: The Legend of Molly Johnson, Wentworth), Alycia Debnam-Carey (Fear the Walking Dead, Saint X), Frankie Adams (The Expanse), Alexander England (How to Please a Woman), Charlie Vickers (Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere), Tilda Cobham-Hervey (I Am Woman), Sebastian Zurita (la serie Original Come sopravvivere da single), Alyla Browne (Nove perfetti sconosciuti) e Xavier Samuel (Elvis).

The Lost Flowers of Alice Hart è prodotta da Amazon Studios, Made Up Stories e Fifth Season. Jodi Matterson, Bruna Papandrea e Steve Hutensky di Made Up Stories, insieme a Sigourney Weaver, Sarah Lambert e Glendyn Ivin sono executive producer. Ivin dirige tutti e sette gli episodi e Lambert è showrunner.

Cosa ne pensate del trailer di The Lost Flowers of Alice Hart?

