Uno spot di AT&T ha regalato una reunion di The Office ispirata a uno degli episodi più divertenti della sitcom.

Rainn Wilson, interprete di Dwight Schrute, viene mostrato mentre lancia un nuovo business legato al marchio “Sleep with Rain”, scherzando sul fatto che la sua voce ha la capacità di far addormentare le persone.

Nel video sono coinvolti anche Jenna Fischer che aveva il ruolo di Pam Beesly, Brian Baumgartner che aveva interpretato Kevin Malone, Kate Flannery che aveva la parte di Meredith Palmer, Craig Robinson che è stato Darryl Philbin, e Creed Bratton.

Nel filmato il lancio del nuovo marchio scivola rapidamente nel caos, con momenti ispirati anche a Stress Relief, doppio episodio presente nella quinta stagione.

Gli eventi diventano sempre più surreali e divertenti, in pieno stile The Office.

I sei minuti dello spot hanno scatenato i commenti dei fan che sperano di rivedere il cast di nuovo insieme. Greg Daniels è però al lavoro sullo sviluppo di un reboot insieme a Michael Koman e il progetto non dovrebbe coinvolgere nessuno dei protagonisti originali, proponendo una storia con personaggi nuovi.

Per la gioia dei fedeli spettatori di The Office, tuttavia, al cinema ci sarà una piccola reunion grazie al film IF – Gli amici immaginari che ha permesso al regista e sceneggiatore John Krasinski di lavorare di nuovo con Steve Carell.

Che ne pensate dello spot di AT&T che regala una reunion di The Office?

Fonte: AT&T