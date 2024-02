Il 25 febbraio arriverà sugli schermi di AMC la serie The Walking Dead: The Ones Who Live e Danai Gurira ha assicurato che può essere vista anche senza aver seguito la serie originale.

L’interprete di Michonne, ospite del The Daily Show, ha sottolineato:

La serie è realmente l’epica storia d’amore dello show. E se non lo avete visto, potete semplicemente sintonizzarvi perché potete vedere quello che è accaduto a Rick e cosa sta accadendo a Michonne, come sono diventati una coppia e cosa accade. Quindi è un progetto che sembra indipendente.

Danai ha aggiunto:

Era interessante avere l’opportunità di realizzare questo percorso perché The Walking Dead era un colosso composto da varie narrazioni, grandi villain, e accadevano molte cose. Immergersi nella storia di questi due personaggi, del loro percorso e in una storia d’amore durante l’apocalisse è stato davvero divertente ed intenso.

Che ne pensate? Siete felici che The Ones Who Live, con star Danai Gurira, possa essere seguita anche da chi non ha visto la serie originale The Walking Dead?

