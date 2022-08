The Sandman: ascolta la colonna sonora completa della serie!

The Sandman, la serie di Neil Gaiman, David S. Goyer e Allan Heinberg tratta dai fumetti di Neil Gaiman, è finalmente uscita in streaming su Netflix con la sua prima stagione (che noi abbiamo recensito qui). I fan saranno concentrati sul verificare quanto questo adattamento sia fedele ai fumetti originali, sia nelle immagini che nei contenuti. Ma c’è un aspetto che è completamente inedito nella serie, eppure deve in qualche modo riuscire a riflettere le suggestioni evocate dai fumetti: la colonna sonora. Anche in questo caso, ve lo diciamo, la serie è riuscita a proporre qualcosa di grande impatto (con un tema molto orecchiabile e drammatico) grazie alle musiche composte da David Buckley, che ha collaborato con compositori come Harry Gregson-Williams e Danny Elfman, per poi lavorare a colonne sonore per film come The Town, The Nice Guys, Greenland, e serie tv come Evil e The Good Fight.

Potete sentire l’intera colonna sonora di The Sandman nel player qui sopra o qui sotto, o sulla piattaforma streaming che preferite. È composta da 27 tracce per un totale di 1 ora e 22 minuti.

Trovate tutte le informazioni su The Sandman nella nostra scheda.