The Sandman: Lucifer e Morte in due nuove clip tratte dalla serie Netflix

Netflix ha condiviso due clip tratte dalla serie The Sandman, progetto tratto dall’opera di Neil Gaiman.

I video sono tratti da due puntate diverse e nella prima si vede Sogno (Tom Sturridge), dove viene accolto da Lucifer Morningstar (Gwendoline Christie), mentre la seconda vede il protagonista accompagnare la sorella Morte (Kirby Howell-Baptiste) mentre è impegnata bei suoi compiti, andando a recuperare un anziano musicista.

I due momenti sono tratti dal numero 4 e dal numero 8 dei fumetti della DC.

Ecco la seconda clip:

C’è un altro mondo che ci aspetta quando chiudiamo gli occhi per dormire… un posto chiamato “regno del sogno”, dove il signore dei sogni Sandman (Tom Sturridge) dà forma alle nostre paure e fantasie più profonde. Quando però Sogno è catturato all’improvviso e tenuto prigioniero per un secolo, la sua assenza scatena una serie di eventi che sconvolgeranno per sempre i mondi del sonno e della veglia. Per ristabilire l’ordine, questi dovrà attraversare universi e linee temporali per correggere gli errori fatti nella sua lunga esistenza, ritrovando vecchi amici e nemici e incontrando anche nuove entità cosmiche e umane. Tratta dall’amata e pluripremiata serie di fumetti di DC Comics scritta da Neil Gaiman, THE SANDMAN è un ricco intreccio di mito e fantasy dark pieno di personaggi forti, che segue le avventure di Sogno nel corso di dieci epici capitoli. Lo sviluppo e la produzione esecutiva sono di Gaiman, affiancato dallo showrunner Allan Heinberg e da David S. Goyer.